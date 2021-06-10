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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
SARAYBOSNA -Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, Bosna Hersek'te yeni projelerin başlatılacağını söyledi

SARAYBOSNA -Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, Bosna Hersek'te yeni projelerin başlatılacağını söyledi



: - Burhan Ersoy ve beraberindeki heyetin gelişi - Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'un açıklamasıVakıflar Genel Müdürü Ersoy, Bosna Hersek 'te yeni projelerin başlatılacağını söylediSARAYBOSNA (AA) - Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, restorasyonu devam eden eserleri yerinde incelemek ve yeni projeleri hayata geçirmek üzere Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'ya geldi.AA muhabirine açıklamada bulunan Ersoy, beraberindeki heyetle 10 - 13 Haziran arasında Bosna Hersek 'in farklı şehirlerini ziyaret edeceklerini bildirdi.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle son 1,5 yıllık süreçte ülkeyi ziyaret edemediklerini söyleyen Ersoy, "Bu ziyaretimizde, Bosna Hersek 'te 20'ye yakın Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce restorasyonu yapılan eserlerimizi yerinde görmek, eksiklerimizi tespit edip gereğini yapmayı amaçlıyoruz." dedi.
Yeni eserlerin ihyasıyla ilgili projelerin de başlatılacağını aktaran Ersoy, "Vakıflar Genel Müdürü olarak, genel müdür yardımcısı arkadaşlarım ve daire başkanlarımla buraya geldik. Çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile bir araya geldiklerini belirten Ersoy, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve kamu kurumlarıyla da toplantı yapacaklarını söyledi.

Önceliğin devam eden projelerin tamamlanması ve hizmete girmesi olduğunu kaydeden Ersoy, "Amacımız, Bosna Hersek 'teki devam eden işlerimizi bizzat takip edip görmek, eksiklerimizi tamamlayıp yeni işlere start vermek. Bununla ilgili olarak da üç dört ili dolaşacağız." ifadelerini kullandı.

Restorasyon Koronavirüs Müdür Yardımcısı Toplantı Başkent 

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