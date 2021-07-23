Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
ŞANLURFA - Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten ikisi hayatını kaybetti, biri tedavi altına alındı (3)
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
ŞANLURFA - Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten ikisi hayatını kaybetti, biri tedavi altına alındı (3)

ŞANLURFA - Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten ikisi hayatını kaybetti, biri tedavi altına alındı (3)

- Olay yerindeki jandarma ekipleri ve vatandaşlar - Piknik yapılan alan ve geride kalan piknik malzemeleri - Çocukların suya girdiği yerde bekleyen yakınları - Olay yeri inceleme ekibinin çalışması - Atatürk Barajı göleti ve suya girilen alanGÜNCELLEME - Şanlıurfa 'da Atatürk Baraj Gölü'ne giren kardeşlerden 2'si yaşamını yitirdi, biri tedavi altına alındıSUDA KAYIP OLAN KARDEŞLERİN BULUNMASI EKLENDİŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren kardeşlerden 2'si hayatını kaybetti biri tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Aşağı Kucak Mahallesi'nde Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur (23) suya girdi ancak 3 kardeş bir süre sonra gözden kayboldu.Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Vatandaşların ve İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası 3 kardeşe ulaşıldı.Sudan çıkarılan kardeşlerden Emirhan ve Halenur'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Elif Nur Mece ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa 'ya sevk edildi.

İlk Müdahale Dalgıç Polis Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı