ŞANLURFA - Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten ikisi hayatını kaybetti, biri tedavi altına alındı (3)
- Olay yerindeki jandarma ekipleri ve vatandaşlar - Piknik yapılan alan ve geride kalan piknik malzemeleri - Çocukların suya girdiği yerde bekleyen yakınları - Olay yeri inceleme ekibinin çalışması - Atatürk Barajı göleti ve suya girilen alanGÜNCELLEME - Şanlıurfa 'da Atatürk Baraj Gölü'ne giren kardeşlerden 2'si yaşamını yitirdi, biri tedavi altına alındıSUDA KAYIP OLAN KARDEŞLERİN BULUNMASI EKLENDİŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren kardeşlerden 2'si hayatını kaybetti biri tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Aşağı Kucak Mahallesi'nde Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur (23) suya girdi ancak 3 kardeş bir süre sonra gözden kayboldu.Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirildi. Vatandaşların ve İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası 3 kardeşe ulaşıldı.Sudan çıkarılan kardeşlerden Emirhan ve Halenur'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Elif Nur Mece ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa 'ya sevk edildi.
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