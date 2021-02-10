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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfalılar’dan Göbeklitepe'deki metal blok için Cumhurbaşkanına teşekkür

Şanlıurfalılar’dan Göbeklitepe'deki metal blok için Cumhurbaşkanına teşekkür

AÇIKLAMALAR

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Sevindik Fi Yapı 


- Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 5 gün önce toprağa yerleştirilmiş halde bulunan ve dün sabah kaldırıldığı görülen metal blokun Milli Uzay Programının tanıtım çalışmasının bir parçası olduğunun ortaya çıkması Şanlıurfalıları sevindirdi. Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesindeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blok merak konusu olmuş, dün kaldırılınca vatandaşların merakı daha da artmıştı. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 45 santim genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak ayı gör" ifadesi yazılı metal blokun sırrı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşma sırasında çözüldü. Metal blokun, Türkiye'nin Milli Uzay Programı tanıtımının parçası olduğunun anlaşılması Şanlıurfalıları sevindirdi. Blokun konulduğu mahalle sakini ve Göbeklitepe’nin tarlasında keşfi yapılan Mahmut Yıldız, böyle bir tanıtım çalışmasının mahallelerinde yapıldığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yıldız, “İnsanlarda bir merak vardı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşma sonrası hem rahatladık hem sevindik. İnsanlar bir sıkıntı olmadığını anladı. Vatandaşlar olarak çok mutlu olduk. Bu tanıtım Göbeklitepe için iyi oldu” dedi.
Metal blokun tarlasına yerleştirildiği mahalle sakini Fuat Demirdil ise, “Böyle bir tanıtım çalışmasının bizim mahallemizde yapılması, benim tarlamda olması bizi mutlu etti. Cumhurbaşkanımızı şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı. (BB-SD-
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