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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı

ŞANLIURFA - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı

- Gençlerin toplanmasından detaylar - Açılan dövizler - Gençler adına Ayşe Nacar'ın konuşması Şanlıurfa 'da üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı. Şanlıurfa Adliyesi önünde toplanan gençler adına konuşan Ayşe Nacar da CHP Genel Başkanının hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylediğini öne sürdü.Bir yıl boyunca hazırlandıkları sınavın ilk oturumunun bu yalan haberin etkisi altında sonlandığını dile getiren Nacar, mağdur edildiklerini ifade etti.
Yalanların sınavın sona ermesiyle sonlandırıldığını ancak artık her şey için çok geç olduğunu dile getiren Nacar, sosyal medya üzerinden başlattıkları #ÖzürDileKılıçdaroğlu tagı nedeniyle kendilerini "trol" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu hakkında 1 liralık manevi tazminat davası açmak için toplandıklarını kaydetti.

Sosyal Medya Tazminat Davası Tazminat Üniversite Sınavı Yalan Haber 

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