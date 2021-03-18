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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 14 gözaltı

Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 14 gözaltı

Operasyondan detaylar

Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Mermi 

-Ele geçirilenler
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa merkezli 2 ilde PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde eğitim alarak kırsal alanda faaliyet yürütüp, deşifre olmadan Türkiye’ye giriş-çıkış yapan şahısların yakalanması için Şanlıurfa ve İstanbul ilinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde 12 ve İstanbul ilinde 2 olmak üzere toplamda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan aramalarda, bir adet adet tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 150 mermi, bir adet av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-
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