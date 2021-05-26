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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Hakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

ŞANLIURFA - Hakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

- Zanlının jandarma komutanlığına getirilmesiHakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Şanlıurfa 'da yakalandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da, cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), öğretmenlik yaptığı sırada öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olan M.Ş'nin Osmaniye'den Şanlıurfa 'ya geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.Yaklaşık 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından bu kişinin merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen JASAT ekibi, düzenlediği operasyonla M.Ş'yi üzerindeki sahte kimlikle yakaladı.Adliyeye sevk edilen M.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Bu arada, M.Ş'nin olay sonrası meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Cinsel İstismar Firari Hükümlü Jandarma Komutanlığı Yazılı Açıklama Harekete Geç 

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