Şanlıurfa'da rehavet korona virüste yüzde 600 artış getirdi

- Korona virüs Türkiye risk haritasında mavi kategoride yer alırken il genelinde yaşanan rehavet nedeniyle dün itibariyle sarı renge dönüşen Şanlıurfa'da yeni tedbirler hayata geçiriliyor. Dün açıklanan yeni risk haritası öncesi bir toplantı gerçekleştiren İl Pandemi Kurulu, elde ettiği veriler üzerine korona virüs vakalarına karşı yeni önlemlerin alınması için çalışma başlattı. Verilerde Şanlıurfa'nın iki turistik ilçesi Birecik ile Halfeti'de vaka artışının yüzde 600'e çıktığı belirtildi. Fırat kenarında mangal keyfi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde vatandaşların hafta sonu güneşli havanın da etkisiyle rehavete kapılarak Fırat Nehri kenarındaki parklarda mangal yapıp sahilde gezmesi yetkililerin önlemleri arttırmasına neden oldu. Gaziantep'ten Biricik ilçesine gelen bazı vatandaşlar, pandemiden dolayı evde çok sıkıldıklarını belirterek, Fırat kenarında güzel zaman geçirdiklerini söyledi.



Balıklıgöl’de yoğunluk Kent merkezindeki Balıklıgöl de ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer aldı. Çeşitli illerden gelen vatandaşlar, Balıklıgöl'de kısmen yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, balıklara yem atarak, hatıra fotoğrafı çekti. Valilik harekete geçti Korona virüs salgınında düşük risk kategorisindeyken dün itibariyle orta risk gurubuna yükselen Şanlıurfa’da yeni önlemler hayata geçiriliyor. Birecik ve Halfeti ilçelerindeki pozitif vaka sayılarındaki yükseliş, her iki ilçeye yönelik özel tedbirleri gündeme getirdi. İstatistikler masaya yatırıldı Dün açıklanan yeni risk haritası öncesi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Başkanlığında Birecik’te toplanan İl Pandemi Kurulu, her iki ilçedeki salgın istatistiklerini ve alınacak önlemleri görüştü. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş’un Covid-19 istatistikleri konulu sunumunun ardından, Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, her iki ilçe sağlık müdürleri ile diğer yetkililerin tespit ve önerilerini sunduğu toplantı, Vali Abdullah Erin’in uygulanacak kural ve tedbirleri açıklamasıyla devam etti. Türkiye genelinde artış var Türkiye genelinde vaka sayılarında bir yükseliş olduğunu dile getiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Kontrollü normalleşme olarak ifade ettiğimiz, illerin risk durumuna göre kısıtlamaların gevşetilmeye başladığı dönemden sonra Türkiye genelinde vaka sayılarında bir yükseliş olduğu görülüyor” dedi.

Şanlıurfa genelindeki vaka sayısının da yükseldiğini belirten Vali Erin, salgının karakteri gereği önlem alınmadığı takdirde artışın katlanarak devam edeceğini ve yükselişin durdurulması için büyük çaba sarf edilmesinden bahsedileceğini dile getirdi. Halfeti ve Birecik’te yüzde 600 artış Birecik ve Halfeti’deki vaka artışının Gaziantep ve daha batıdan giriş çıkışla bağlantılı olduğunu, her iki ilçede de yüzde 600 civarında bir artışın söz konusu olduğuna dikkat çeken Vali Erin, Birecik ve Halfeti’nin turuncu kategoride bulunduğunu, ildeki vaka sayısındaki artışın yüzde otuz ve kırk oranının Birecik ve Halfeti’deki artıştan kaynaklandığını, acil önlem ve tedbirler alınmadığı takdirde buradaki artışın diğer ilçelere ve il merkezine de yayılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.



Yeni tedbirler uygulanacak Pozitif vakaların günlük yapılan testlerle belirlendiğini ve salgınla mücadeledeki en etkili yöntemlerden birinin de izolasyon tedbirlerinin sıkı şekilde denetlenmesi olduğunu hatırlatan Vali Erin, her iki ilçede uygulanacak tedbirleri, “Birecik ve Halfeti’ye giriş çıkışlar daha sıkı şekilde denetim altında tutulacak. İlçeye giriş çıkış yapanların ateş ölçümleri, HES kodu sorgulamaları aksatılmadan sürdürülecek. İzolasyon tedbiri alınanlar çok sıkı şekilde takip edilecek. Temaslı takipleri yapılarak izolasyon tedbirlerine uymaları sağlanacak. Tüm ilçelerde olduğu gibi alışveriş merkezleri, lokantalar, restoranlar, düğün salonları ve benzeri yerlerdeki tedbirler sıkı şekilde denetlenecek. Cenaze namazlarındaki kısıtlamalar sıkı şekilde uygulanacak ve taziye kurulmaması sağlanacak. Her iki ilçedeki salgın tedbirleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulları aracılığıyla alınacak ve uygulanacak” şeklinde açıkladı.





