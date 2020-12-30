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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza bölgesi detayları

Gesi 

-kazaya karışan araç detayları
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Günbegi (40) idaresindeki 35 HAT 70 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.B.’nin kullandığı 63 ACH 907 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Günbegi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü A.B. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-SD-
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