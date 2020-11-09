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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da dar gelirlilerin meyvesi belediyeden

Şanlıurfa’da dar gelirlilerin meyvesi belediyeden

Belediyenin fidanlığında dar gelirlilerin meyvesi yetişiyor

Tarım Rganik Meyve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Organik Meyve 

-Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül açıklaması
-Başkanın işçilerle birlikte hasaT yapması
-Hasta edilen narların tarladan araçlara taşınması
-Kasa kasa nar detayları
-Meyvenin ikram edilmesi

( ŞANLIURFA ) - (Özel Haber)- Belediyenin fidanlığında dar gelirlilerin meyvesi yetişiyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da büyükşehir belediyesine ait fidanlıklarda yetişen meyveler dar gelirli ailelere dağıtılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kendi fidanlığında yetiştirdiği organik meyveleri dar gelirli ailelere dağıtmaya devam ediyor. Dönemsel olarak hasat dönemi gelen meyveler arasında bu kez nar ikramları yapıldı. Belediyenin Şehit Nusret Fidanlığında yetiştirilen organik meyveler her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelere dağıtılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün de katıldığı hasatta toplanan narlar paketlenerek önceden belirlenen dar gelirli ailelerin adreslerine teslim edildi. Meyve ikramından faydalanan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye başkanı hasat yaptı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, işçilerle birlikte katıldığı hasat sonrası açıklamalarda bulundu. Beyazgül, “Şanlıurfa bereketli hilal coğrafyasında yer almaktadır. Suyu, bereketli toprakları, güneşi ile de GAP Bölgesinin önemli bir tarım şehridir. Büyükşehir Belediyemize bağlı, üç ayrı bölgede, toplamda 815 dekar alanda, 3 adet fidanlığımız bulunmaktadır. Şu an Şehit Nusret Meyve Fidanlığındayız. Bin adet Hicaz Narı ağacı bulunan bu bahçemizde bu yılın hasadı olarak yaklaşık 40-45 ton ürün beklemekteyiz. Hasat zamanı kendi fidanlığımızda organik olarak yetiştirdiğimiz meyvelerimizi toplayıp, sosyal yardım müdürlüğümüzün tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerimize ikram ediyoruz. Sahip olduğumuz bu zengin mirasın farkındayız. Her şeyin en güzeline layık olan Şanlıurfa’mızın hak ettiği yere ulaşması için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (BB-SD-
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