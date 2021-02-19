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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ŞANLIURFA - 'Bereketin sembolü' kelaynakların sayısının arttırılması için yaşam alanları genişletildi

ŞANLIURFA - 'Bereketin sembolü' kelaynakların sayısının arttırılması için yaşam alanları genişletildi

ŞANLIURFA - "Bereketin sembolü" kelaynakların sayısının arttırılması için yaşam alanları genişletildi - Kelaynak Üreme İstasyonu - Kafesteki kelaynaklar - Doğaya bırakılan kelaynaklar - Kelaynak kafesleri ve bölgedeki karstik yapılar - Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ile röportaj"Bereketin sembolü" kelaynakların sayısının arttırılması için yaşam alanları genişletildi - Şanlıurfa 'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kelaynaklar, üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarıldı - Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek: - "Kuşlarımız, karstik yapıyı seviyor, biz de istasyonumuzdaki karstik yapıların bulunduğu alanda düzenlemeler gerçekleştirerek barınak sahamızı 2 kat artırdık" - "İstasyonumuzdaki kelaynak sayısı 278 bireye ulaştı. Bu yıl da rekor kırılarak 68 yavru dünyaya geldi. 2021 yılında yavru anlamında yeni bir rekor kırmayı hedefliyoruz"ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kelaynakların sayısının arttırılması amacıyla Şanlıurfa 'daki barınak sahası iki katına çıkartıldı.Bölgede "Bereketin sembolü" olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana Birecik ilçesinde Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.Bu yıl doğaya bırakılan kelaynaklardan kayıtlardaki en yüksek rakama ulaşılarak 68 yeni yavru alındı. Bu sayede istasyondaki kelaynak sayısı 278'e ulaştı.Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altına alınan kelaynaklar, şubat ayında üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğaya salındı.Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekipleri de bu süreçte istasyonun bulunduğu bölgenin hemen karşısındaki bölgeyi de barınak alanına dönüştürdü.Kelaynakların daha çok tercih ettiği gözlemlenen karstik kayalıklardaki yeni yaşam alanlarıyla, kuşların sayısının artması bekleniyor. - "Yeni bir rekor kırmayı hedefliyoruz"Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, AA muhabirine, kelaynakların neslini korumak için yıllardır büyük özen ve gayret gösterdiklerini belirtti.
Yıllar önce kurulan istasyon sayesinde kelaynakların sayısının her geçen yıl hızla arttığını vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu:"İstasyonumuzdaki kelaynak sayısı 278 bireye ulaştı. Bu yıl da rekor kırılarak 68 yavru dünyaya geldi. 2021 yılında yavru anlamında yeni bir rekor kırmayı hedefliyoruz. Alanımızda çeşitli düzenlemeler yaparak kuşlarımızın yaşam alanlarını genişlettik. Kafeslerin, yaşam alanlarındaki barınakların yenilenmesi ile üremeye yardımcı olacak yaşam alanlarının uzatılacağı alanlar oluşturuyoruz. Bu çalışmalar geçen sene rekor yavru sayısı elde etmemizi sağladı. Kuşlarımız karstik yapıyı seviyor, biz de istasyonumuzdaki karstik yapıların bulunduğu alanda düzenlemeler gerçekleştirerek barınak sahamızı 2 kat artırdık. Kelaynaklarımızın buraya doğru göç etmesini, burada yaşamını sürdürmesini sağladık. Gelecek dönemde daha da geniş alanları sağlamaya çalışacağız."

Rekor Kayalı Muhabir Kelaynak Irak 

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