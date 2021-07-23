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ŞANLIURFA - Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, 2'si kayboldu
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, 2'si kayboldu

ŞANLIURFA - Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, 2'si kayboldu

- Atatürk Baraj Gölü'ne giren kardeşlerden birinin hayatını kaybetmesi, 2 kardeşin kaybolması - Atatürk Baraj Gölü çevresinde alınan güvenlik önlemleri - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve sağlık çalışanları - Vatandaşların tedirgin bekleyişleri Şanlıurfa 'da Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, 2'si kaybolduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten biri öldü, 2'si kayboldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Aşağı Kucak Mahallesi'nde Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur (23) suya girdi ancak 3 kardeş bir süre sonra gözden kayboldu.Çevredekilerin fark etmesiyle Elif Nur Mece sudan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elif Nur, hastanede hayatını kaybetti.Suda kaybolan Emirhan ve Halenur'u bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekibi arama çalışması başlattı.

Dalgıç Polis Polis Hastane Sudan Sağlık Çalışanları 

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