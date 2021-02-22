ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altına gizlenmiş 6 güvercin bulundu

- Akçakale Gümrük Kapısı (arşiv) - Güvercinlerin bulunduğu bölmeden çıkarılmasıAkçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altına gizlenmiş 6 güvencin bulunduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altındaki özel bölmede 6 güvercin ele geçirildi.Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen kamyonu, riskli olarak değerlendirilerek X - ray taramasından geçirildi.Kamyonun damperini kaldırarak alt kısımda inceleme yapan ekipler, özel bölmeye gizlenmiş 6 güvercin ile kıyafet ele geçirdi.Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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