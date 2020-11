- Şanghay dünyanın en akıllı şehri olarak seçildi

- Çin'in Şanghay kenti “Dünyanın En Akıllı Şehri” ödülü kazandı. Çin'in Şanghay kenti Akıllı Şehir Dünya Kongresi (SCEWC) tarafından verilen “Dünyanın En Akıllı Şehir” ödülünün sahibi oldu. “Dünyanın En Akıllı Şehir” ödülü 2011 yılından beri her sene Kasım ayında İspanya’nın Barcelona kentinde düzenleniyor. SCEWC tarafından düzenlenen etkinlik, şehirlerin güvenliği ve özeliklerine desteklemek için gerçekleştiriliyor. Bu sene ise korona virüs pandemesi nedeniyle Salı ve Çarşamba online olarak yapıldı. Akıllı Şehir Dünya Kongresi ve Tomorrow City in The Greater China CEO'su Mao Huidong, “Şanghay’ın ödül kazanması, son yıllarda ettiği başarıların bir gösterisi” dedi.

Şanghay Belediye Başkan Yardımcısı Wu Qing ise, ”Şanghay’nin kentsel gelişimde dijitalleşmeye ve zekaya büyük bir önem verdik. Şanghay, onun sakinleri için mutluluk ve güvenlik sağlamak için dijitalleşmeye teşvik etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.



