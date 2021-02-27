Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sancaktepe’de 13 yaşındaki çocuk intihar etti, geriye veda mektubu bıraktı

Sancaktepe’de 13 yaşındaki çocuk intihar etti, geriye veda mektubu bıraktı

Vatandaşların evin önünde toplanması

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Irak Trol 

-Camdan bakan komşular
-Vatandaş le röportaj
-Genel Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sancaktepe’de 13 yaşındaki erkek çocuğu geride veda notu bırakarak intihar etti. O esnada iş yerinde olan küçük çocuğun anne ve babası olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi.Olay, Sancaktepe’de 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, B.T isimli 13 yaşındaki erkek çocuğu aile içi yaşanan problemler nedeniyle anne ve babasının işte olduğu esnada iple kendini asarak intihar etti. B.T’nin o esnada is yerinde olan annesi oğlunu telefonla arayıp ulaşamayınca aynı binada yaşayan akrabalarından evlerini kontrol etmesini istedi. Ailenin üst katında yaşayan akrabalarından bir şahıs evde yalnız kalan B.T’yi kontrol etmek için geldiğinde ise küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.Akrabalarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde B.T’nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Acı haberi duyan çevredeki komşular ise sokağa döküldü.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Geriye veda mektubu bıraktıOlay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı aramalar esnasında ise küçük çocuğun yazmış olduğu bir veda mektubu bulundu. Küçük çocuktan geriye kalan veda mektubunda ise ’Siz beni hiç anlamadınız. Beni hiç sevmediniz. Benim bu dünyada yerim yok’ sözlerinin yer aldığı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı