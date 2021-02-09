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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Sanayi sitesi bölgesindeki çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sanayi sitesi bölgesindeki çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İtfaiye ekipleri detay

( SAKARYA )- Ağaçlık alanda çıkan yangın siteye sıçramadan kontrol altına alındı SAKARYA

Ağaçlı Karya Gesi Sanayi Sitesi Trol 


- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sanayi sitesi bölgesinde bulunan ağaçlık alanda meydana gelen yangın, siteye sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın, Fatih Mahallesi üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı. Sanayi sitesine sıçraması son anda önlenen yangın olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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