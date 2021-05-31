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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı

Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı

olay yerinden detay

Ses Sanatçısı Akalan Kayınvalide Polis Ekipleri Lüks Otomobil 

-polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması
-ünlü ses sanatçısı uygar doğanayın yanında bulunan S.t isimli şüphelinin ekipler tarafından yakalanması
-iş yerine gelen mermilerin incelenmesi
-genel ve detay

( ELAZIĞ )- Kayınvalidesinin evinin önünde eve ve bir iş yerine ateş açan ünlü ses sanatçısı U. D. ve yanındaki arkadaşı olay yerinde gözaltına alındı ELAZIĞ

- Elazığ’a gelen ses sanatçı U. D. arabacıyla geldiği kayınvalidesinin evinin önünde havaya ve bir iş yerine ateş açtı. Sanatçı, yanındaki bir kişiyle birlikte polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şık Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ses sanatçı U. D., yanında arkadaşı S.T. İle birlikte lüks otomobille kayınvalidesinin ikamet ettiği sokağa gelerek havaya ve bir iş yerine ateş etti. O sırada olay yerine yakın olan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesi ekipleri, kaçmaya çalışan sanatçının aracının önünü kesti. Şüpheli ve arkadaşı polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan sanatçı ve diğer şüpheli ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan ve iş yerine isabet eden kurşunlar dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (MK-HİV-
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