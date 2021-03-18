SAMSUN - Yenilenerek kütüphaneye dönüştürülen eski otobüs kitapseverlerin hizmetine sunuldu
- Yakakent tabelası - Kütüphaneye dönüştürülen eski otobüs - Otobüsün içinde ders yapılması - Otobüsün içinde oluşturulan kütüphane - Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu ile röportaj - Öğrenciler ile röportaj Samsun 'da yenilenerek kütüphaneye dönüştürülen eski otobüs kitapseverlerin hizmetine sunulduSAMSUN (AA) - Samsun 'un Yakakent ilçesinde eski bir otobüs, yeniden dizayn edilerek kütüphaneye dönüştürüldü.Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu, Cemile ve eşi Ali Özdemir'e ait akaryakıt istasyonunda atıl durumdaki 1986 model otobüsün değerlendirilmesini istedi.Bunun üzerine emekli öğretmen olan Cemile Özdemir, otobüsü Kaymakamlığa hibe etti. Kaymakamlık da esnafın desteğiyle 6 ay süren çalışmanın ardından otobüsü yeniden dizayn ederek kütüphane haline getirip öğrencilerin ve kitapseverlerin hizmetine sundu.Yakakent Kaymakamlığı yanında hizmet vermeye başlayan otobüs kütüphanede kitapseverler, deniz manzaralı ortamda kitap okuyabiliyor.
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