Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAMSUN - Yenilenerek kütüphaneye dönüştürülen eski otobüs kitapseverlerin hizmetine sunuldu

SAMSUN - Yenilenerek kütüphaneye dönüştürülen eski otobüs kitapseverlerin hizmetine sunuldu

- Yakakent tabelası - Kütüphaneye dönüştürülen eski otobüs - Otobüsün içinde ders yapılması - Otobüsün içinde oluşturulan kütüphane - Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu ile röportaj - Öğrenciler ile röportaj Samsun 'da yenilenerek kütüphaneye dönüştürülen eski otobüs kitapseverlerin hizmetine sunulduSAMSUN (AA) - Samsun 'un Yakakent ilçesinde eski bir otobüs, yeniden dizayn edilerek kütüphaneye dönüştürüldü.Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu, Cemile ve eşi Ali Özdemir'e ait akaryakıt istasyonunda atıl durumdaki 1986 model otobüsün değerlendirilmesini istedi.Bunun üzerine emekli öğretmen olan Cemile Özdemir, otobüsü Kaymakamlığa hibe etti. Kaymakamlık da esnafın desteğiyle 6 ay süren çalışmanın ardından otobüsü yeniden dizayn ederek kütüphane haline getirip öğrencilerin ve kitapseverlerin hizmetine sundu.Yakakent Kaymakamlığı yanında hizmet vermeye başlayan otobüs kütüphanede kitapseverler, deniz manzaralı ortamda kitap okuyabiliyor.

Emekli Öğretmen Kütüphane Öğretmen Akaryakıt İstasyonu Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement