SAMSUN - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
- Kısıtlama öncesi Saathene Meydanı'ndaki hareketlilik - Kısıtlama sonrası Saathene Meydanı'ndaki tenhalık - Boş sokaklar - Atatürk Bulvarı'ndaki sesszlikSAMSUN (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs(Kovid - 19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun , Sinop, Tokat, Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da sessizlik hakim oldu. Samsun 'da da uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanında sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, kontrollere başlayan ekipler, iş yeri sahiplerini, sürücüleri ve vatandaşları kısıtlama konusunda uyardı. Kentin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmamaları konusunda bilgilendiriyor.
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