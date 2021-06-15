SAMSUN - Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralı
- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar - Hastane acil servis Samsun 'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar su kanalına devrildi: 2 yaralıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Havza ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 55 T 7434 plakalı ticari taksinin sürücüsü Ahmet Yavuz (23), sollamak istediği Erol Barut'un kullandığı 55 H 4747 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, arkasında seyreden Tufan Sezen (55) yönetimindeki 55 HT 369 plakalı otomobille de çarpıştı.Araçlar yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.Kazada yaralanan sürücüler Yavuz ve Sezen, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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