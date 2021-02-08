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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi adliyeye sevk edildi

Polis otobüsünden inmeleri

Mahrem Akalan Ankesörlü Telefon Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Polislerin arasında adliyeye götürülmesi
-Adliyeye girmeleri
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütün mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 gün önce sabah eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden çıkan çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Polisteki sorguları tamamlanan 1 kişi ifadesi alındıktan sonra savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 1'i emekli binbaşı, 2'si astsubay ve 8'i kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. (MAY-
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