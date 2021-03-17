SAMSUN - Kar yağışı sonrası debisi yükselen derenin kenarında 20 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı
- Mahsur kalan köpek - Kepçe yardımıyla köpeğin kurtarılması Samsun 'da kar yağışı sonrası debisi yükselen derenin kenarında 20 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Yakakent ilçesinde, dere kenarında 20 gündür mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.Vatandaşlar, Fındıkçılar mevkisinde, kar yağışının ardından su debisinin yükselmesi sonucu mahsur kalan köpeğin kurtarılması için ekiplere haber verdi.Belediye ekipleri, iş makinesi ile köpeği bulunduğu yerden kurtardı.Veterinerde sağlık kontrolünden geçirilen köpek, daha sonra belediye ekiplerince barınağa teslim edildi.
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