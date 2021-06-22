Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
SAMSUN - İş yerinde 2 çalışanın silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi teslim oldu

SAMSUN - İş yerinde 2 çalışanın silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi teslim oldu

- Samsun Emniyet Müdürlüğü - Zanlıların getirilişi Samsun 'da iş yerinde 2 çalışanın silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi teslim olduSAMSUN (AA) - Samsun 'un Atakum ilçesinde iş yerinde 2 çalışanın silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli teslim oldu.Alınan bilgiye göre, Denizevleri Mahallesi'nde 19 Haziran'da bir barda çalışan F.D. (22) ve Ö.Y. (59) ile işe girmek isteyen F.Ö. (25), kardeşi İ.Ö. (22) ve H.P. (45) arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda H.P, silahla ateş ederek Ö.Y'yi ve F.D'yi yaraladı.Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.Zanlılardan F.Ö. ve kardeşi İ.Ö. şubeye giderek teslim oldu.Firari H.P'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Hastane Akalan 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement