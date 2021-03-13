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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Samsun’da kazalar KGYS kameralarına yansıdı

- Samsun’da kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Samsun'da yaşanan 3 kazanın KGYS görüntüleri

( SAMSUN ) SAMSUN

Kamera 


- Samsun'da Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıyan kazalarda sürücü hataları dikkat çekti. Samsun’da şubat ayında yaşanan bazı trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nca paylaşılan KGYS kameralarına yansıdı. Trafik kurallarına dikkat çekilmesi için her ay başkanlıkça paylaşılan görüntülerde şubat ayında Samsun’dan 3 kazanın görüntüsü yer aldı. Görüntülerde sürücülerin yaptığı kural ihlallerine dikkat çekildi. Trafikte dikkatli olmamak ve hız kurallarına uymamanın sonuçları gözler önüne serildi. (ÜK-SLH-Y)
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