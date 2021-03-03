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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da FETÖ'den hapis cezaları bulunan 3 emniyet mensubu tutuklandı

Samsun'da FETÖ'den hapis cezaları bulunan 3 emniyet mensubu tutuklandı

Polisler arasında yürümeleri

Polis Memuru Akalan Yakalama Kararı Hapis Cezası Polis Müdürü 

-Adliyeye girişleri
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için yakalama kararı bulunan 3 emniyet mensubu TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildiler. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan aralarında polis müdürü, polis amiri ve polis memurunun da bulunduğu 3 kişi bu sabah yakalanarak gözaltına alındılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde gözaltına alınan R.D ., R.Ü. ve S.Y. 'nin haklarında FETÖ soruşturması kapmasında yargılandıkları mahkemece 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. TEM polisi tarafından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen R.D ., R.Ü. ve S.Y. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. (MAY-
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