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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı

DEAŞ şüphelilerinin polis aracından inmeleri

Polis Aracı Sağlık Raporu Şafak Operasyonu Şafak Vakti Terör Örgütü 

-Sağlık raporu için hastaneye girişleri
-Hastaneden çıkıp polis aracına binmeleri
-Polis aracının emniyete gitmesi
-Emniyet dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ şüphelilerini yakalamaya yönelik saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyona İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyonda Irak uyruklu 8 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 8 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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