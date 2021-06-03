Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da bir kişinin üzerindeki montu gasp ettiği iddia edilen yabancı uyruklu genç yakalandı

Samsun'da bir kişinin üzerindeki montu gasp ettiği iddia edilen yabancı uyruklu genç yakalandı

Yakalanan Iraklı gencin polis tarafından adliyeye götürülmesi

Polis Adli Kontrol Akalan Dolar Irak 

-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir kişinin üzerindeki montu gasp ettiği iddia edilen Irak uyruklu genç, polis tarafından yakalandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Mustafa A.M.M.(20), yine Irak uyruklu olan A.İ.A.A.Z.'nin (20) kendisini darp ederek üzerinde bulunan montunu gasp ettiğini ve montunun cebinde de 200 dolar parasını olduğunu söyleyerek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine A.İ.A.A.Z. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gasp edildiği iddia edilen mont ile yakalanan A.İ.A.A.Z. söz konusu montu 150 liraya satın aldığını ileri sürdü. Polisteki sorgusu tamamlanan Iraklı şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MAY-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement