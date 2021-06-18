Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SAMSUN - Bakan Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

SAMSUN - Bakan Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etmesi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Saathane meydanı incelemesi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in AK Parti İl Başkanlığı'na gelmesiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettiSAMSUN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.Bakan Dönmez, Samsun 'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bakan Dönmez'e kentteki çalışmalar ve projeleri hakkında bilgiler verdi.Daha sonra Saathane Meydanı'nı gezen Dönmez, çevredeki esnafı selamladı.AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu'yu da makamında ziyaret eden Dönmez, kentteki programını tamamladı.Bakan Dönmez'e ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı ile partililer eşlik etti.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement