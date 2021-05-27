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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAMSUN - 75 metre uzunluğundaki rüzgar türbininin kanatları tırlarla taşındı

SAMSUN - 75 metre uzunluğundaki rüzgar türbininin kanatları tırlarla taşındı



: - Rüzgar türbininin kanadının taşınması75 metre uzunluğundaki rüzgar türbininin kanatları tırlarla taşındıSAMSUN (AA) - Sinop'ta kurulacak rüzgar enerji santrali için İzmir'den getirilen rüzgar türbininin kanatları tırlarla taşındı.Her biri 75 metre uzunluğundaki üç kanat parçasını taşıyan tırlar Samsun 'un Vezirköprü ilçesinden geçti.Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza - Vezirköprü - Durağan kara yolunda tırların güçlükle dönüş yapacağı virajlar için yol genişletme çalışması gerçekleştirildi.
Vezirköprü'den geçen kanatların bir gün içinde Sinop'a ulaşmasının beklendiği öğrenildi.Dev kanatların geçişini, sürücüler ile çevredekiler ilgiyle takip etti.

Uzunlu Enerji Santrali Rüzgar Türbini 

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