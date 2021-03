Şampiyon Akbaşlar yetiştiriyor

-Köpeklerden aktüel görüntü

-Serkan Berber ile röp.

-detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL-DRONE)- Eskişehir’in ünlü Akbaş köpek ırkını saf bir şekilde geliştirerek tanıtmak istiyor- Şampiyon Akbaşlar drone ile havadan görüntülendi- Yetiştirici Serkan Berber:- “Akbaş ırkında azalma olduğunu öğrendikten sonra beslediğim köpek sayısını artırmaya karar verdim" ESKİŞEHİR



- Küçük yaşta başlayan hayvan sevgisiyle birlikte “Akbaş” türü köpekler beslemeye başlayan Serkan Berber, şampiyon Akbaşlar yetiştirerek ırkın devamlılığını sağlamak istiyor. Eskişehir’in Karagözler mahallesinde yaşayan Serkan Berber, dünyaca ün yapmış koruma köpeği ırklarından biri olarak bilinen Akbaşları besliyor. Yaklaşık 20 köpekle adeta baba şefkatiyle ilgilenen Berber’in yetiştirdiği köpekler arasında, Türkiye’de yapılan yarışmalarda şampiyon olan köpekler de bulunuyor. Küçük yaşlarda tanıştığı Akbaş ırkının farklı köpeklerle çiftleştirmesi sonucunda kendine has özelliklerini yitirdiğini belirten Berber, ilgilendiği köpek ırkını saf bir şekilde geliştirerek tanıtmak istediğini ifade ediyor. “Birkaç tane daha besleyelim diye düşünürken sayıları 20’ye ulaştı” Akbaş ırkında azalma olduğunu öğrendikten sonra beslediği köpek sayısını artırmaya karar verdiğini söyleyen Serkan Berber, “Ben çocukluğumdan beri köpekleri çok sevmişimdir. Genellikle sokak köpeklerini beslemişimdir. Onun dışında Karagözler mahallesinde çoban ve sokak köpeklerini besliyordum. Beslediğim köpeklerden bir tanesi Akbaş cinsiydi. Onu, güzel olduğunu düşündüğümüz bir köpekle çiftleştirdik. Onun yavruları oldu ve onlarla yarışmaya katıldık. Yetiştirdiğimiz köpekler birinci oldu. Daha sonra bu köpek ırkında bir azalma olduğunu öğrendik. Biz de birkaç tane daha besleyelim diye düşünürken şimdilerde sayıları 20’ye ulaştı. Bir kısmı yavru bir kısmı yetişkin olmak üzere akbaş köpeklerim mevcut şu anda” şeklinde konuştu.

“Kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu” Türkiye’de katıldığı her yarışmada birinci olarak şampiyon unvanı alan köpeği hakkında bilgiler veren Berber, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Şampiyon köpeğimizin ismini ‘Bellina’ koyduk. İki buçuk yaşında bir köpek. Eskişehir, Ankara, Bursa ve İstanbul illerinde yapılan yarışmalarda, kendi kategorisinde birinci ve Türkiye şampiyonu oldu. Köpek Irkları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda köpeğin; gençlerde 3, yetişkinlerde ise 6 şehirde birinci olması gerekiyor. Bizim köpeğimiz katıldığı her yarışmada birinci olarak Türkiye şampiyonu unvanını aldı.”



