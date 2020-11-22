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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
SAKARYA - Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)

SAKARYA - Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)

- Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar ve Demokrasi meydanlarından görüntülerSAKARYA - Sakarya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.İçişleri Bakanlığınca Kovid - 19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderilen genelge kapsamında, Sakarya 'da uygulamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.Saat 20.00'den önce esnaf kepenk kapatırken, vatandaşlar da kısıtlama öncesi evlerine döndü.Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar ve Demokrasi meydanları boşaldı.Polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürürken, belediye ekipleri de temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Koronavirüs Karya Zabıta 

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