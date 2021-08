Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılına özel kent gezisi

-geziden detaylar

- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin normalleşme süreciyle birlikte düzenlemeye başladığı kent gezileri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bu yıl düzenliyor. Başkent 153 üzerinden yapılan başvurulara yoğun ilgi gösteren Başkentliler, 13 Eylül’e kadar her gün Polatlı ve Haymana’ya düzenlenen ücretsiz kent gezilerine katılabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi ilçelere düzenlediği kent gezileriyle vatandaşlara Ankara’yı tanıtmayı amaçlıyor. Haziran ayında başlayan normalleşme süreci ile birlikte kent gezileri düzenleyerek hem vatandaşlara kentini tanıma fırsatı veren hem de yerel esnafın ekonomisini canlandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu yıl organizasyonu gerçekleştirdi. Karargah müzesinden Duatepe Anıtı’na tüm gün gezi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı anma etkinlikleri kapsamında 22 Ağustos’tan itibaren Polatlı ve Haymana ilçelerine başlattığı kent gezisini sürdürüyor. Başkent 153 üzerinden yapılan başvurulara yoğun ilgi gösteren Başkentliler, 13 Eylül tarihine kadar her gün iki ilçeye düzenlenen ücretsiz gezilere katılabiliyor. Alagöz Karargah Müzesi, Malıköy Tren İstasyonu, Pota Müzesi, Sakarya Zafer Anıtı, Üçpınar Mesire Alanı (Yemek arası), Duatepe Anıtı, Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi’nin ziyaret edildiği program kapsamında vatandaşlar, Başkent tarihini de yakından tanıma imkanı buluyor. Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği topraklar Büyükşehir Belediyesinin Sakarya Meydan Muharebesi’nin kilit noktalarından olan Polatlı ve Haymana’ya düzenlediği kent gezisine katılarak savaşın geçtiği toprakları ziyaret eden vatandaşlar, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler: -Fazilet Arlı: ‘‘Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği gezilere ilk kez katıldım ve çok beğendim. Bu geziler sayesinde tarihimizi ve kültürümüzü öğrenmiş oluyoruz.’’ -Osman Arlı: ‘‘Kent gezisine eşimle birlikte katıldım. Tarihimizde önemli bir yer tutan ve savaşın geçtiği yerleri görmemizi sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim.’’ -Umut Yılmaz: ‘‘Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı için düzenlenen kent gezisine çocuklarımla birlikte katıldım. Annemler daha önce düzenlenen gezilere katılmıştı ve çok beğenmişti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” -Ceyhan Balcı: ‘‘Sakarya Meydan Muharebesi için kent gezisi düzenleyen ve tarihe tanıklık etmemizi sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’ -Turan Karabük: ‘‘Kent gezilerini çok seviyoruz, daha önce iki kez katılmıştık. Bugünkü ile birlikte üçüncü kez katılıyoruz. Büyükşehir ekipleri bu geziler için bizlere çok yardımcı oluyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Ankara’da görmediğimiz yerleri Büyükşehir Belediyesi sayesinde görmüş oluyoruz.’’ -Asuman Öğüt: ‘‘Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu gezileri çok beğeniyorum ve bunun için Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’ -Nurten Gülbay: ‘‘Başkanımız Mansur Yavaş’ın yapmış olduğu her hizmeti takdir ediyorum ve ona her gün dua ediyorum. Allah ona selamet ve güç versin. Bu vatan uğruna şehit olan askerlerimizin ruhu şad olsun.’’ -Feridun Bilir: ‘‘Kent gezilerini hem billboardlardan hem de gazetelerden öğrendim. Katılmak için de Başkent 153’ü aradım. Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği yerleri görmek için bu tarihi geziye katılmak istedim.’’ -Yakup Karabudak: ‘‘Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı için düzenlenen geziye katıldığım için çok mutluyum.’’ -Şeyla Kılıç: ‘‘Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu gezileri çok beğendim, görmediğim yerleri görmüş oldum.’’