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SAKARYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği küçük Elanur, yaşadığı mutluluğu anlattı
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAKARYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği küçük Elanur, yaşadığı mutluluğu anlattı

SAKARYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği küçük Elanur, yaşadığı mutluluğu anlattı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elanur Altun'u hastanede ziyaret etmesi (ARŞİV) - Elanur Altun'dan detaylar - Elanur Altun'un hediyelerle oynaması - Elanur Altun'un açıklamalarıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sakarya 'da açılışını yaptığı hastanede ziyaret ettiği ve hediyeler verdiği Elanur Altun, ziyaretten çok mutlu olduğunu söyledi.

Sakarya 'da yaşayan 11 yaşındaki Elanur Altun, koluna kaynar su dökülmesi üzerine 30 Haziran Çarşamba günü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Çocuk Cerrahisi Servisi'nde tedavi altına alındı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cuma günü açılışını yaptığı hastanede, aralarında Elanur'un da bulunduğu hastaları ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, onlara hediyeler verdi.Hastanede tedavisi süren ve anneannesinin refakat ettiği Elanur Altun, AA muhabirine, hastane görevlilerinin kendisine çok iyi baktıklarını söyledi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ziyaretleri için teşekkür ederek, "Bana kocaman bebek gönderdiler, biberonu vardı. En istediğim bebeği gönderdiler. Cumhurbaşkanımız satranç ve drone verdi bana. Cumhurbaşkanımız kapıdan girince çok mutlu oldum. Kapıya geldiğinde içimde, kalbimde mutluluk oldu. Yanıma geldi, 'Elanur nasıl oldu?' dedi, anlattım. Sağlık Bakanımız ayaklarımı sevdi, ona da çok teşekkür ediyorum. Hediyeleri açtığında o kadar çok mutlu oldum ki onun sevgisi benim kalbimdeydi, ona da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Hediyeleri alınca çok mutlu olduğunu anlatan Elanur, "Sarılmak istedim. Sarıldım. Teşekkür ettim. Cumhurbaşkanımız 'Geçmiş olsun.' dedi.
Yıllardır görmek istiyordum, oradan sarılmak aklıma geldi ve sarıldım. Canlı canlı görünce çok mutlu oldum. Bizi ziyaret etti, diğer hastaları da ziyaret etti. O hediyeleri saklayacağım, odama koyacağım. Haberlere çıkınca o kadar mutlu oldum ki ilk defa haberlere çıktım." ifadelerini kullandı.

Hastane A Haber Muhabir Geçmiş Olsun Satranç 

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