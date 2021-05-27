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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAKARYA - Aracın motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler itfaiye ekiplerince çıkarıldı

SAKARYA - Aracın motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler itfaiye ekiplerince çıkarıldı

- Aracın motor kısmına giren kedilerin çıkarılma çalışması - Otomobilin servise götürülmesi - Kedinin çıkartılması - Kutuya konan kedi yavrusuAracın motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler itfaiye ekiplerince çıkarıldıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Serdivan ilçesinde otomobilin motor ve tekerlek kısmına giren yavru kediler, itfaiye ve servis çalışanlarınca çıkarıldı.Alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi'nde bir sitede duran otomobilin motor kısmına 3 yavru kedi girdi.Site sakinlerince iki kedi motordan çıkarılırken, üçüncü kedi far bölümünde sıkıştı.Kedi, Sakarya itfaiyesi ekiplerince de çıkarılamayınca otomobil servise götürüldü.Çalışma sırasında sıkıştığı yerden çıkan yavru kedi, bu kez de serviste park halindeki başka bir otomobilin tekerlek kısmına girdi.Servis çalışanları ve itfaiye tarafından çıkarılan kedi, anne ve diğer yavruların yanına götürüldü.

Karya Yavru Kedi 

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