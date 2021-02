Sahte teknik servisçiler tarafından dolandırılan doktor, savcının takipsizlik kararına isyan etti

- Sahte teknik servis tamircileri tarafından dolandırıldığını iddia eden Doç Dr. Erdoğan Dadaş, şüpheliler hakkında savcılığın verdiği takipsizlik kararına itiraz etti. Dadaş, “Hekim olarak zaten zor günler yaşıyoruz. Bir de son 1 aydır enerjimin önemli bir kısmını bu olay için harcadım. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Bu dolandırıcılık değilse vatandaşın can ve mal güvenliğini kim sağlayacak? Bu kişilerin dolandırıcılıktan suç kaydı var. Buna rağmen savcılığın böyle bir karar vermesinin hukuk dışı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kadıköy’de yaşayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç Dr. Erdoğan Dadaş’ın, 24 Aralık 2020 tarihinde buzdolabı bozuldu. İnternet üzerinden bulduğu teknik servis numarasını arayan Dadaş, gelip buzdolabına bakmalarını istedi. Dakikalar sonra Dadaş’ın evine gelen 2 kişi, buzdolabının motorunun 2 bin 400 lira karşılığında değişmesi gerektiğini söyledi.



Dadaş’ın kabul etmesi üzerine buzdolabın motorunu değiştiren şahıslar, ‘eğer buzdolabı iyi soğutmuyorsa beni arayın’ diyerek evden ayrıldı. Dadaş, buzdolabın soğutmaması ve buzdolabından değişik seslerin gelmesi üzerine tamircileri aradı ancak telefondaki kişiler kendisini günlerce oyaladı. Savcılıktan takipsizlik kararı Evine çağırdığı tamircilerin gerçek yetkili servis olmadığını ve dolandırıldığını fark eden doktor Erdoğan Dadaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine ‘dolandırıcılık’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.

Doktor, karara itiraz etti Doç. Dr. Erdoğan Dadaş, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, hukuka aykırı olarak verilen takipsizlik kararının kaldırılması ve şüphelilerin ‘dolandırıcılık’ suçundan yargılanarak cezalandırılması talep edildi. "Motor arızası olduğunu söylediler" Yaşadıklarını anlatan Doç. Dr. Erdoğan Dadaş, “Buzdolabımızın soğutmaması üzerine 24 Aralık’ta internet üzerinden yetkili servis diye ulaştığımız bir firmaya arıza kaydı verdik. Bunun üzerine akşam saatlerinde yetkili servis tamircisi olarak 2 kişi geldi. Dolabın probleminin motor arızası olduğunu ve motorun değiştirilmesi gerektiğini söylediler. 2 bin 400 lira fiyat verdiler. Biz de kabul ettik. Değiştirdiler. Ertesi gün tekrar kendilerini arayıp buzdolabının soğutmadığını söyledik. Bizi sürekli oyaladılar. Bunun üzerine evde buzdolabının kataloğunu bulduk. Gerçek yetkili servis numarasının farklı olduğunu gördük. Gerçek yetkili servis ile irtibata geçtiğimizde onların yetkili servis olmadığını, her şeyin sahte olduğunu anladık” dedi.

“Dolandırıcılıktan suç kaydı var” Yetkili servisten çağırdıkları kişinin kendilerine buzdolabının parçalarının orijinal olmayan parçalarla değiştirildiğini söylediğini belirten Dadaş, “Bize fahiş fiyat verilmiş ve buzdolabının yeniden çalışır hale gelmesi için 3 bin lira civarında yeniden maliyet çıkardılar. Bunun üzerine tamir ettirmekten vazgeçip yeni bir buzdolabı aldık. Bu arada ben savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılıktan kovuşturmaya yer olmadığına dair sonuç geldi. Dolandırıcılık olduğu her haliyle sabit olan belgelerin dosyada olmasına rağmen savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Peki o zaman bu dolandırıcılık değilse vatandaşın can ve mal güvenliğini kim sağlayacak? Bu kişilerin dolandırıcılıktan daha önceden de suç kaydı var. Bu kişilerin dolandırıcı oldukları sabit. Buna rağmen savcılığın böyle bir karar vermesinin hukuk dışı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Ceza almalarını istiyorum” Dadaş, savcılığın kararına itirazda bulunduğunu aktararak, “Takipsizlik kararının kaldırılarak, bu kişilerin dolandırıcılık suçundan yargılanmasını ve ceza almasını istiyoruz. Bu anlamda en büyük görev de adalet makamına düşüyor. Çünkü eğer insanlar bu konuda yargıya güvenemezlerse nasıl haklarını arayacaklar? Ben bir hekimim, 1 yıldır pandemiyle uğraşıyorum. Zaten hekim olarak zor günler yaşıyoruz. Bir de son 1 aydır enerjimin önemli bir kısmını bu olay için harcamış bulunmaktayım. Niye bu tür gereksiz işlerle uğraşalım? Yaptırım uygulansa, bu işler minimum düzeye inse toplum da gerçek enerjisini gerçek işine gücüne harcayacak” ifadelerini kullandı. (GE-



loading...