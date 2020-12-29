Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullandılar, 1 milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdiler

Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullandılar, 1 milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdiler

Çete lideri M.Ç. ile dublörün tapuya gelişi

Adli Kontrol Sahte Kimlik Yurt Dışı Çete Lideri Emniyet Müdürlüğü 

-Satış yapmaları
-Kelepçelenen şüphelilerin emniyete götürülmesi
-Şahıslardan 4'ünün emniyetten çıkarılması

( MERSİN ) -- Mersin'de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları alan 8 kişilik bir çete polisin titiz çalışması sonucunda çökertildi- Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirip sahte kimlik düzenleyen, ardından dublör kullanarak 2 dükkanı üzerine geçiren şahıslardan 7'si kelepçelenerek gözaltına alındı MERSİN

- Mersin'de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları alan 8 kişilik bir çete, polisin titiz çalışması sonucunda çökertildi. Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirip sahte kimlik düzenleyen, ardından dublör kullanarak 2 dükkanı üzerine geçiren şahıslardan 7'si gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Mersin'de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları üzerine alan şahıslar nefes kesen operasyonla yakalandı. Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçiren çete, ardından vatandaşa benzeyen birini ayarlayarak, sahte kimlikle dükkanları kendi adamlarına sattılar. Daha sonra aralarında para yüzünden kavga çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bu olayın ardından diğer şahısları hem fiziki hemde teknik takibe alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların 2 dükkanı usulsüz bir şekilde üzerlerine geçirdiklerini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede şüphelilerin yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini, ardından dublör kullanarak 1 milyon liralık dükkanları üzerlerine aldıkları belirlendi. Tapu müdürlüğünde gözaltına alındılar Olayların ardından ellerindeki dükkanları satmaya çalışan çete üyeleri, nefes kesen operasyonla suç üstü gözaltına alındılar. Satış için tapu müdürlüğüne gelen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 2'si is adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çete lideri olan M.Ç.'nin dublör ile tapuda satış yapma ve gözaltına alınma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre dublör ile tapuya satışa gelen M.Ç., burada dükkanları üzerine alıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıslar, bir ara kameraları fark edince yüzlerini gizlemeye çalışıyor. Ayrıca şahısların polisler tarafından kelepçelenip, emniyete götürülme anları da kameralar tarafından görüntülendi. (KRY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement