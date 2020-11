Şahinbey’de Mevlid-i Nebi haftası kutlandı

-Konuşmalar

GAZİANTEP



- Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Müftülüğünün birlikte düzenlediği Mevlid-i Nebi Haftası’nda Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Peygamberimizin çocuklara verdiği önemi anlattı. Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Müftülüğü, tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda Prof. Dr. Mehmet Emin Ay “Peygamberimiz ve Çocuk" konulu konferans verdi. Düzenlenen programda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edildi. “Peygamber efendimizin çocuklara olan sevgisi büyüktü” Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, çocukların Peygamber efendimizin hayatındaki önemine dikkat çekerek, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed ‘in (s.a.v), ‘alemlere rahmet’ olarak gönderildiği ifade edilmiştir. Burada, O'nun tüm insanlık alemi için bir rahmet vesilesi olduğu kadar, insanların dışındaki varlıklar alemi için de bir rahmet olarak gönderildiği anlaşılabilir. O, komutanların, idarecilerin, amirlerin ve aile reislerinin olduğu kadar, ordudaki askerin, yönetilen halkın ve toplumun en küçük yapı taşını oluşturan aile fertlerinin de peygamberidir. Nihayet O, toplumun alt tabakasına mensup fakirlerin, dul ve yetimlerin, kimsesizlerin ve çocukların da rahmet vesilesidir. Zira insanlar, hayvanlara eziyet etmeyi, yoksulları hor görmeyi, yetimlerin malına el uzatmayı ve çocuklarını öldürmeyi, O'nun sayesinde terk etti. İşte bu sebepten dolayı, diyebiliriz ki, Hz. Peygamber, tüm insanlık âleminin rahmet peygamberidir. Hz. Peygamber'in, peygamberlik dışındaki insani yönünün en çok dikkat çekici örneklerini, çocuklarla olan ilişkilerinde bulabilmekteyiz. Çünkü O, sıradan bir insandan öte, adeta ‘çocuklarla çocuklaşabilen’, bunu başarabilen ve diğer insanlara da tavsiye eden müstesna bir şahsiyettir. O'nun çocuklara yaklaşımındaki bu farklılık bile, başlı başına incelenmesi gereken bir özellik arz etmektedir. Öte yandan, Hz. Peygamber, bugün çocuk psikolojisi üzerine çalışan insanların tespit edip ortaya koyduğu pek çok gerçeğe, o dönemde dikkat çeken büyük bir eğitimcidir. İşte bu özellikleriyle O, her yönüyle incelenmesi gereken güzelliklerle dolu hayatında, çocuklar için müstesna bir yer ayırmış bir baba, bir dede ve çağındaki tüm çocukların sevgisini kazanmış bir çocuk eğitimcisidir” dedi.

“Peygamberimizi anlayarak yaşamalıyız” Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mevlid-i Nebi haftasını kutladıklarını belirterek, “Bizlere gönüllerimizin süruru, hanemizin bereket vesilesi evlatlar nimetini ihsan eden Rabbimize sonsuz hamdı senalar olsun. Bizlere nimet olan evlatlara nasıl davranacağımızı, onlara nasıl örnek olacağımızı örnek hayatıyla gösteren efendimiz Hazreti Muhammed ‘e (s.a.v) salat ve selam olsun. Mevlidini idrak ettiğimiz alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz (s.a.v) in Mevlid-i Nebi haftası hayırlı olsun. Onu anarken anlamak ve yaşamak istedik. Yaşamımızı daha anlaşılır kılmak istedik. O bize her zaman her konuda en güzel örnek ve model bir peygamberdi” ifadelerini kullandı. Program sonrasında İl Müftülüğünün düzenlediği Hadis-i Şerif Yarışması’nda dereceye giren çocuklara protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verildi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve davetliler katıldı.





