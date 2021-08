Şahinbey'de aşure geleneği sürüyor

-Röportajlar

- Her yıl Muharrem Ayı’nda vatandaşlara aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi bu geleneğini, bu yılda sürdürüyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem Ayı nedeniyle, Şahinbey İlçesi’nin değişik noktalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri, Ali Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Muharrem Ayı’nın önemine değinerek, “Gaziantepli hemşerilerimizin mübarek Muharrem Ayı’nı kutluyorum. Muharrem Ayı’nın İslam coğrafyası içerisinde büyük bir anlam ve önemi var. Acıların dindiği, paylaşımların arttığı bir ay. İnşallah bu ay İslam coğrafyasında yaşanan acıların dinmesine vesile olur. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu her gün 5.000 kişiye Şahinbey’in değişik noktalarında bu leziz aşureyi vatandaşlarımızla buluşturuyor. Böyle bir organizasyondan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aşure etkinlikleri bizim dini etkinliklerimizden bir tanesi bunun yeni nesillere aktarılması anlamında bu tür etkinlikler çok değerli ve çok anlamlı buluyorum” dedi.

“Mübarek bir ayda güzel bir organizasyon” AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Muharrem Ayı’nın bolluk ve bereket ayı olduğunu söyleyerek, “Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem Ayı’nı kutluyorum. Aşure birliğin beraberliğin ve kardeşliğin simgesidir. Bu mübarek ayda Allah herkese bolluk ve bereket versin. Şahinbey Belediyemizin organizasyonunda Şahinbey’in değişik noktalarında vatandaşlara aşure ikramı yapılıyor. Böyle bir organizasyondan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. “Muharrem ayı birlik beraberlik ve kardeşlik demek” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem Ayı’nda aşure geleneğinin devam ettiğini belirterek, “Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem Ayı mübarek olsun. Muharrem Ayı tarihte birçok olayın yaşandığı bir ay. Bunlardan en bilineni Kerbela olayı, Hazreti Hüseyin Efendimizin ve arkadaşlarının şehit edilmesi, her zaman yüreğimizi dağlayan bu olayı, acıyla hatırlıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak yıllardır devam ettiğimiz aşure geleneğimizi sürdürüyoruz. İçerisinde 27 çeşit malzeme olan aşuremizi hijyenik ortamda pişirip vatandaşımıza ilçemizin değişik noktalarında ikram ediyoruz. Sağ olsun Milletvekillerimiz Ali Şahin ve Nejat Koçer’de aşure ikramımızda bizlerle birlikte vatandaşlarımıza aşure ikram ettiler. Aşure demek bolluk, bereket ve kardeşlik demek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin” diye konuştu.