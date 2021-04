Şahinbey belediyesi milyonlarca kitap dağıttı

-Kitaplardan detay

-Belediye başkanından kütüphane incelemesinden detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Şahinbey Belediyesi okumayı teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve vatandaşlara 2009 yılından bu yana 8 milyon 731 bin 138 kitap dağıtımı gerçekleştirdi.Eğitime verdiği destek ile vatandaşın takdirini alan Şahinbey Belediyesi 2009 yılından bu yana öğrencilere ve vatandaşlara 8 milyon 731 bin 138 kitap dağıtımı yaparak okumaya teşvik ediyor.Gaziantep’e örnek kütüphaneŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’e Şehir Kütüphaneleri kazandırmak için kolları sıvadı. Türkiye’de örnek gösterilecek kütüphaneler arasında yer alacak olan kütüphane, şehrin okuma alışkanlığı yükünü sırtlayacak. Gaziantep Üniversitesi karşısına ve Akkent Mahallesi’nde yapılacak olan kütüphanelerde öğrencilerin ders çalışabilmeleri için her türlü teknolojik imkânlarda sağlanacak.8 milyon 731 bin 138 adet kitap dağıtıldıŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin ve vatandaşların her alanda ve her yerde kitaplardan faydalanabilmeleri için 2009 yılından bu yana 8 milyon 731 bin 138 adet kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu liselere, ortaokullara, vatandaşlara, berber ve taksi duraklarına, kahvehanelere, gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilere ve kursiyerlere kitap dağıtarak, okumayı teşvik etti.Gaziantep’e sahaflar çarşısını kazandırıldıŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mecidiye Han’ı restore edip Sahaflar Çarşısı haline getirdi. Her hafta bir yazar Sahaflar Çarşı’nda öğrencilerle ve okuyucuları ile bir araya geliyor. Sahaflar Çarşı’nda birçok yayın evinin yanı sıra TÜBİTAK kitaplarının satıldığı satış ofisi bulunuyor. Şahinbey Belediyesi ayrıca 30 bin öğretmen ve proje okullarında eğitim gören 10 bin öğrencinin yanı sıra Deneyap atölyelerinde eğitim gören 960 öğrencinin bir yıllık dergi aboneliğini karşılıyor.Z kütüphaneler yapılıyorŞahinbey Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 60 okula Z kütüphanesi yapıyor. Yeni nesil “Zenginleştirilmiş Kütüphaneler” de öğrenciler eğitim anlamında tüm imkanlara sahip olabilecekler. Z Kütüphaneleri sayesinde evlerinde internet, bilgisayar ve yazıcıları olmayan öğrenciler ödevlerini yapabilmeleri için bu imkanlardan faydalanabilecekler8 adet millet kıraathanesi yapıldıŞahinbey Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Her ilde, kitaplarla döşeli, içerisinde kahvesi, keki olacak Millet Kıraathaneleri kuracağız. Gençlerimiz, yaşlılarımız buraya gelecek, hem kitabını okuyacak, hem kekini, çayını ve kahvesini ücretsiz alacak' sözleriyle gündeme getirdiği Millet Kıraathaneleri Projesi'ne destek vererek, 8 adet Milet Kıraathanesi vatandaşın hizmetine açtı.Vatandaşlar boş zamanlarını okuyarak değerlendirsinŞahinbey Belediyesi vatandaşların kitap okumaları için kahvehanelere kütüphane yaparak içlerini de kitaplarla doldurdu. Şahinbey İlçesi’ndeki tüm kahvehanelere yapılan kütüphanelerin yoğun ilgi görmesinin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aynı uygulamanın camilere yapılması yönünde çalışma yaparak cami cemaatinin sadece namaz saatlerinde camiye gelmelerinin dışında boş vakitlerinde de kitap okumaları için içlerinde bir birinden değerli kitapların bulunduğu, binlerce kitaptan oluşan kütüphaneler yaptırdı. Şahinbey Belediyesi vatandaşların kitap okumaları için berberlere ve taksi duraklarına da kütüphaneler yaparak çok önemli bir projeye imza attı.Kitap okuyanlar ödüllendiriliyorŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kahvehaneler, camiler, berberler ve taksi durakları ile sınırlı kalmayarak, Şahinbey İlçesi’ndeki tüm okullara kütüphaneler yaparak öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar başlattı. Başkan Tahmazoğlu, her ay düzenlediği ödüllü kitap okuma yarışmalarıyla öğrencilere çeşitli ödüller verip kitapları sevdiriyor.



loading...