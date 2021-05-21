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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
“Sahil Rüzgarı’’ Operasyonu'nun İstanbul ayağında 21 şüpheli gözaltına alındı

“Sahil Rüzgarı’’ Operasyonu'nun İstanbul ayağında 21 şüpheli gözaltına alındı

Polis ekiplerinin adrese girişinden görüntü

Asad Nadan Yakalama Kararı Suç Örgütü 

-Operasyon düzenlenen binadan görüntü
-Gözaltına alınan şüpheliden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 8 ilde dev operasyon İSTANBUL

- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 8 ilde Ege ve Akdeniz Sahil şeridinde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Sahil Rüzgarı’’ operasyonu başlatıldı. Operasyonun İstanbul kapsamında 21şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Ege ve Akdeniz Sahil şeridinde Kemal C. isimli şahıs ve örgütüne yönelik yabancı iş adamlarını ölümle tehdit ederek “yüksek miktarlarda para talep ettiği ve kabul etmeyen yabancı iş adamlarının işyerlerini adamlarıyla birlikte basarak zorla yağma yaptıkları’’ gerekçesiyle İstanbul merkezli Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Balıkesir, Aydın ve İzmir ilçelerinde eş zamanlı ‘’Sahil Rüzgarı’ operasyonu başlatıldı. Operasyonun İstanbul ayağında İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, suç örgütüne yasadışı yollarla silah temin ettiği değerlendirilen 26 kişiye yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler baskın yapılan adreslerde didik didik aramalara yaparak 21 şüpheliyi gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Operasyonun İstanbul ayağında 5 şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
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