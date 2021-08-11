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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter desteği
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter desteği

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter desteği

DETAYLAR

Sosyal Medya Güvenli Bölge Sel Felaketi Felaket Helikopter 

-KURTARMA ÇALIŞMALARI

( SİNOP ) SİNOP

- Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, selde mahsur kalan vatandaşları helikopter ile güvenli bölgelere tahliye ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter ile yardım edildiğini bildirdi. Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Sinop ili Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızın Sahil Güvenlik Helikopterleri tarafından güvenli bölgelere tahliye çalışmalarına devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. (MMD-
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