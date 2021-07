-Kilisenin satılık ilanı

( BURSA -DRONE)- Aziz Yuhanna Kilisesi, butik otel yapımı için izin alamayan sahibi tarafından satışa çıkarıldı- 1 Milyon dolara sahibinden satılık kilise için takas imkanı da sunuluyor BURSA



- Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Aziz Yuhanna Kilisesi, apart otel yapmak için izin alamayan sahibi tarafından 2016 yılında 1 milyon dolara satışa çıkarıldı. Ancak alıcı bulamadı. İmar planlarında 'bahçeli ev' olarak görülen 600 yıllık bina, 5 yıldır yeni sahibini bekliyor.Türkiye ve Yunanistan, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yaptıkları sözleşme uyarınca kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine göçe tabi tuttu. Bu göçün sonucunda TBMM, Mülk Edindirme Kanunu çıkararak, Yunanistan'dan Türkiye'ye gelenleri mülk sahibi yaptı. Tirilye Mahallesi'nde kilise olarak kullanılan bina 1928 yılında Yunanistan'dan gelen Giritli Ali Durak isimli Türk bir aileye verildi.

Giritli aile, 90 yıl sonra binayı İstanbullu bir iş adamına sattı. Apart otel yapmak isteyen iş adamı, bürokratik engele takıldı. Mudanya Belediyesi'nin imar planlarında bahçeli ev olarak görülen binanın butik otel yapılmasına Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü daha önce kilise olarak kullanıldığı gerekçesiyle izin vermedi.Adının açıklanmasını istemeyen iş adamı da binayı 2016 yılında 1 milyon dolara satışa çıkarttı. Bugün sadece taş duvarları ayakta kalan bina aradan geçen 5 yıla rağmen alıcı bulamadı.Yaz tatillerini karavan ile Türkiye'de geçiren Polonyalı çift, gezilerinin Bursa ayağında Aziz Yuhanna Kilisesi'ni ziyaret etmek istedi. Kilisenin sahibinden satılık olduğunu öğrenen Malgorzata Laczek, "Buranın restore edilmesi bizim gibi turistlerin gelip ziyaret etmesi için önemli" dedi.

Takas seçeneği de varKilisenin 1 milyon dolara sahibinden satılık olduğunu, ancak 5 yıldır satılmadığını belirten rehber Kadri Uyanık ise, "İlan hala duruyor. Dilerim bir an önce satılır. Bir an önce tamir olur. Kilise olarak kullanılması bölgeye katkı koyması açısından önemlidir. Takas yoluyla da değerlendirilme seçeneği bulunuyor. Mal sahibi ciddi bir takas teklifi geldiğinde de bu yapıyı takasa sokmak istiyor. İstanbul ve Bursa'da merkezi yerlerdeki mülkiyetlerle, binalarla takasa girebilir" diye konuştu.