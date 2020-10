Sağlık için 25 ton narenciye dağıtıldı

-Gültak'ın narenciye dağıtması

- Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele günlerinde vatandaşlara 25 ton vitamin ve şifa kaynağı narenciye dağıttı.

65 mahallede, 5'er kiloluk poşetlerle dağıtılan narenciyeler ile vatandaşlar hem korona virüse hem de önümüzdeki günlerde çoğalması beklenen gribe karşı vitamin depolayabilecek. Akdeniz Belediyesi, vatandaşların C vitamini ihtiyacını karşılamak ve salgına karşı vücut dirençlerini arttırmak amacıyla ilçe genelinde narenciye dağıtımı yaptı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ta bazı mahallelerdeki dağıtımlara katılarak, vatandaşlara narenciyeleri kendi verdi. Kapı kapı gezerek 5'er kiloluk poşetler halinde hazırlanan 25 ton narenciyeyi dağıtan Gültak ve belediye ekipleri, vatandaşlarla da sohbet etti. Bazı vatandaşların evine de konuk olan Gültak, özellikle çocuklara yakın ilgi gösterdi. "C vitamininin önemini ortaya koymak istiyoruz" Yaptıkları çalışmayla ilgili konuşan Başkan Gültak, ilk dağıtıma Turgut Reis Mahallesi'nde başladıklarını söyledi.



Bütün mahallelerde narenciye dağıtacaklarını dile getiren Gültak, "C vitamini hem antioksidan hemde vücut direncini artıran çok önemli bir vitamin. Bugün de hayırseverlerimizin desteğiyle narenciye dağıtımı yapıyoruz. Bu dönemde C vitamini önemli. Belki vatandaşlar pazara gidip alıyorlar, yiyorlar ama biz burada bir de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bölgemiz narenciye bölgesi. Bunun tüketilmesini sağlayarak hem çiftçimize bir destek oluyoruz hem de kış ayları geliyor ve C vitaminin önemini ortaya koymak istiyoruz. Yani amacımız sadece narenciye vermek değil bunun önemini vurgulamak. Tabi dağıtımlarda mahalleleri görmek, vatandaşlarla sohbet etmek bizim çok hoşumuza gidiyor" dedi.

65 mahalleye yetecek şekilde narenciyenin bulunduğunu kaydeden Gültak, "25 ton narenciyeyi dağıtacağız. 5'er kiloluk poşetlerle vatandaşlarımıza veriyoruz. Narenciyeler günlük olarak kesilerek, taze olarak veriliyor" diye konuştu.





