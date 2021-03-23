Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Sağlık ekipleri, yangından etkilenen kuzuları oksijen maskesiyle hayata bağladı

Sağlık ekipleri, yangından etkilenen kuzuları oksijen maskesiyle hayata bağladı

Kuzulara oksijen maskesi verilmesi

Şiddetli Fırtına Oksijen Sağlık Ekipleri Sağlıkçı Hayvan 

-Kuzuların çıkartılması
-Yangın görüntü
-Kuzulardan görüntü
-İtfaiyeden görüntü
-Yanan kuzulardan görüntü

( NİĞDE )- Ahırda yangın çıktı: 171 kuzu telef oldu NİĞDE

- Niğde'de şiddetli fırtına sonrası yangın çıktı, ahırda bulunan 171 kuzu telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Küçükköy köyünde Uğur Karakoç'a ait yaklaşık 600 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Niğde Belediyesi ve Orman İşletmesi Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonrası köylüler ve ekipler tarafından kurtarılan kuzulara sağlıkçılar hemen müdahale etti. 112 Ambulans ekipleri yangından kurtarılan kuzulara oksijen vererek hayata tutunmalarını sağladı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, söndürülürken ilk belirlemelere göre yangında, 171 kuzu telef oldu. İtfaiye ve Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (YE- )
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement