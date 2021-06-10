Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık çalışanının hastane bahçesine park ettiği araç yandı

Sağlık çalışanının hastane bahçesine park ettiği araç yandı

Cep telefonu görüntüsü

Hastane Kamera Sağlık Çalışanı Cep Telefonu Hastane Bahçesi 

-İtfaiyenin hortum çekmesi
-Araçtan çıkan alevler
-Araçtan dumanların çıkması
-Aktüel kamera görüntüleri
-Araç detay
-Yanan motor ve ön bölüm detay

( ANTALYA ) -- İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araçta maddi hazar meydana geldi ANTALYA

- Antalya’da sağlık çalışanının hastane bahçesindeki park halindeki otomobili yandı.İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçta maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkındaki park halindeki bir otomobilde çıktı. Hastanede görev yapan Tuğba Delibaşoğlu, 07 GG 091 plakalı otomobiliyle sabah mesaisi için hastaneye geldi. Delibaşoğlu’nun bir süre sonra oto parkta park halindeki otomobilinden dumanlar yükselmeye başladı.
112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Motor ve ön kısmının zarar gördüğü yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. (İA-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement