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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı'

Bakan Koca'nın açıklamaları

( ANKARA ) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü.
Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı" - "Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, korona virüs tehlikeli bir virüstür" - "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak." ANKARA

Hastane Telefon Mesajları Lyon Yansıma 


- Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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