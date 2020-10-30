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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ”Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet ailesine baş sağlığı diliyorum”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ”Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet ailesine baş sağlığı diliyorum”

Sağlık Bakanının konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Başsağlığı 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’ı ne yazık ki kaybettik. Kendisi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumunu yakından takip ediyorduk. Yılmaz’a Allah’tan rahmet sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Dünyası Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda konuşmadan önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için ailesine başsağlığı diledi. Bakan Koca, “Az önce aldığımız acı haber için üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Başbakanlarımızdan sayın Mesut Yılmaz’ı ne yazık ki kaybettik. Kendisi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumunu yakından takip ediyorduk. Sayın Yılmaz’a Allah’tan rahmet sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
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