Sağlık Bakan Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti - İZMİR
- Hastane - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelmesi - Koca'nın hastane bahçesinde bazı sağlık çalışanlarıyla sohbeti - Koca'nın hastaneye girmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir ’deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti.
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