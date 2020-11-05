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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık Bakan Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti - İZMİR

Sağlık Bakan Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti - İZMİR

- Hastane - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelmesi - Koca'nın hastane bahçesinde bazı sağlık çalışanlarıyla sohbeti - Koca'nın hastaneye girmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir ’deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti.

Hastane Deprem Sağlık Çalışanları Hastane Bahçesi 

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