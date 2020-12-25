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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcular ile görevliler arasında 'korona testi pahalı' tartışması

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcular ile görevliler arasında 'korona testi pahalı' tartışması

Yolcu - yetkili tartışma

İngiltere Polis Kamera Çağa Trol 

-Polis -yolcu
-Londra uçağa biniş
-Londra uçağa biniş

( İSTANBUL -ÖZEL)- İngiltere'den gelen yolcular ile görevliler arasında tartışma kameraya yansıdı İSTANBUL

- İngiltere'den uçuşlara izin verilmesinin ardından Londra'dan İstanbul'a uçuş gerçekleştiren yolculara 250 lirası korona virüs testi için ödeme yapılması bildirilirken, ödeme yapmak istemeyen yolcular ile firma yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yaşandığı yere ise polisler gelerek yaşanan tartışmayı kontrol altına aldı. Londra Stansted - İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunun ardından saatler süren PCR testinde yolcular stresli dakikalar yaşadı. İstanbul'dan bağlantı uçuşu olan yolcular test yaptırmak için yetkililerin belirlediği bir noktada uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 3 buçuk saat bekletilen bazı yolcular ve firma yetkilileri arasında tartışma çıkarken, test yaptırmanın zorunlu olduğu ve test fiyatlarının 250 lira olması yolcuları daha da sinirlendirdi. Uzun süre kuyrukta bekleyen bazı yolcular yetkililerin böyle bir uygulamayı ücretli yapmasına tepki gösterdi. Yolcular ile görevliler arasında çıkan tartışma kameraya yansıdı.
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