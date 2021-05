- Rusya'da ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakılarak öldü

- Rusya’da uçuş gerçekleştiren paraşütçü, ters rüzgara kapılınca yere çakılarak feci şekilde can verdi. Rusya’nın Omsk Bölgesi’ne bağlı Maryanovsky şehrinde 50 yaşındaki bir paraşütçü, gerçekleştirdiği uçuşu tamamlanmak üzereyken inişe geçtiği sırada ters rüzgara kapıldı. İniş yapan paraşütçü, ters rüzgarın etkisi ile yere çakılarak feci şekilde can verdi. Çarpmanın etkisi ile vücudunun hemen hemen her noktasında kırıklar tespit edilen paraşütçünün birçok uçuş kulübüne üye olduğu belirtildi. Omsk Havacılık Kulübü Başkanı Andrey Gagarin yaptığı açıklamada, kazada üyelerinin öldüğünü, teknik ve görüntü incelemelerine göre düşüşün ters rüzgardan kaynaklandığını ifade etti.

Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Omsk Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, kaza ile ilgili resmi soruşturmanın başlatıldığı, ölen paraşütçüye otopsi yapıldığı ve düşüş ile ilgili teknik incelemelerin sürdüğü aktarıldı.