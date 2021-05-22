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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza - Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşerek öldü

- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza - Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşerek öldü

Muhafızların halattan indiği anlardan detay

Sosyal Medya Tatbikat Askeri Tatbikat Teröristler Helikopter 

-Muhafızların düştüğü an

( MOSKOVA ) - Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza- Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşerek öldü MOSKOVA

- Rusya’da tatbikat sırasında 2 ulusal muhafız, helikopterden sarkıtılan halattan düşerek hayatını kaybetti. Rusya Federasyonu Ulusal Muhafızları’nın (Rosgvardiya) Murmansk bölgesindeki birimleri tarafından bir tatbikat gerçekleştirildi.
Eğitim alan ulusal muhafızların helikopterler ile gemiye çıkarma yapıp gemiyi ele geçirerek teröristleri etkisiz hale getirilmesi ve kontrolü sağlamaları planlanıyordu. İki ulusal muhafız helikopterden sarkıtılan halatlardan inişe geçtiği sırada gemiye yaklaşık 15 metre kala aşağıya düştü. Muhafızların olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, o anlar tatbikatı görüntüleyen bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ülke gündemine oturan olayın ardından Rosgvardiya’nın Murmansk bölge ofisi tarafından geldi. Yaşanan kaza doğrulanırken, hayatını kaybeden 2 muhafızın ailelerine destek sağlanacağı belirtildi. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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